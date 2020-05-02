Бишкек, , 07:54 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусом нового типа в Киргизии выросло на 13 и достигло 769, сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«На 2 мая 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев СOVID-19», — сообщили в штабе.

Отмечается, что из 769 выявленных пациентов 200 составляют медработники. С начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Киргизии стали восемь человек. Еще 527 вылечились и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что пандемия коронавируса нового типа и ущерб, нанесенный экономике, показал значимость труда в жизни человека.

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