Амстердам, , 07:53 — REGNUM Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Нидерланды до сих пор не воспользовались возможностью проведения дополнительных тестов на заражение коронавирусом в Германии. Об этом стало известно из письма, оказавшемся в распоряжении компании. Две недели назад лаборатория в немецком городе Кёльн предложила проводить ежедневно 5.000 тестов.

Нидерландское представительство кёльнской лаборатории сообщает, что специальный представитель по коронавирусу при правительстве Нидерландов Фейке Сайбесма лишь 28 апреля отозвался на предложение немецкой стороны. Однако в настоящий момент неизвестно, каковым был его ответ.

Сейчас в Нидерландах ежедневно проверяется на заражение коронавирусом около 7.000 человек, однако власти намерены в ближайшее время увеличить это число. Тем не менее в ходе брифинга для депутатов парламента Сайбесма заявил, что немецкое предложение требует внимательного изучения и не может быть принято сходу.