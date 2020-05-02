Гонконг, Китай, , 07:47 — REGNUM Китай отчитался о заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1−39 заболевших новой коронавирусной инфекцией, включая четырех погибших. Их больниц Гонконга было выписано 859 пациентов.

В САР Макао выявлено в общей сложности 45 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 37 человек покинули госпитали страны. На Тайване инфекцией заразились 429 человек, из которых шесть погибли. Госпитали региона покинули 324 человека.