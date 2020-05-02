Кемерово, , 07:23 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 2 мая, за прошедшие сутки выявлено десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Тем временем, ещё два пациента выписаны. С ними количество кузбассовцев, вылечившихся после заражения, достигло 20 человек.

Всего в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 153 пациента с коронавирусом, из которых 131 человек находятся в больнице на лечении, 20 выздоровели и были выписаны, двое скончались.

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 11 051 человек.