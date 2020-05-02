Берлин, , 06:31 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 945. Об этом свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Таким образом общее количество заражений в ФРГ достигло 161 703. Также за 1 мая в стране 94 человека умерли от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Германии с начала пандемии составляет 6575 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая тысячи человек приняли участие в первомайских демонстрациях и шествиях в Берлине. Всего в немецкой столице было запланировано 20 мероприятий. Безопасность на них обеспечивали около 5,5 тыс. сотрудников полиции.

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