Пекин, , 06:18 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19 уже 28 дней подряд, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Ранее регион числился самым опасным местов в Китае, покуда считался эпицентром эпидемии нового коронавируса в стране. Однако, сегодня он является одним из самых безопасных мест страны, где не было выявлено ни одного случая заболевания с 4 апреля.

Всего же в регионе 647 бессимптомных случаев заражения вирусом выявлено на текущий момент, что на 18 больше, чем сутками ранее. Еще два человека было выпущено из-под карантина.

Напомним, что общее число заболевших COVID-19 в провинции достигло 68 128 человек, из которых 50 333 человека — в столице провинции городе Ухане.