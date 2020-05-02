Харбин, Китай, , 06:11 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян не выявлено новых случае заболевания COVID-19, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Всего в регионе зафиксировано 558 внутренних случаев передачи инфекции, а также 386 «импортных» больных, которые прибыли за-за рубежа в Китай. Всего 2101 тесный контакт заболевших отслеживаются медиками Китая. Из них 11 человек по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в бывшем эпицентре эпидемии нового коронавируса в Китае провинции Хубэй не выявлено вновь заболевших новой коронавирусной инфекцией.