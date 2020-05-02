Пекин, , 06:03 — REGNUM В Китае зафиксирован рекорд железнодорожных поездок с момента начала борьбы с эпидемией нового коронавируса, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Общее число поездок по всей стране достигло 5,59 млн за день до начала майских праздников в Китая, что стало рекордом с новогодних праздников, сообщили в компании China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway).

При этом, за первый день мая компания ожидает 7,2 млн поездок по всей стране. Для того, чтобы обеспечить растущий спрос на железнодорожные перевозки, компания China Railway решила ввести в эксплуатацию еще 309 поездов.