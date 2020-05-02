Сеул, , 05:46 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Южной Корее за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что все новые случаи заражения являются «импортными», то есть привнесенными извне. Таким образом общее количество подтвержденных случаев на территории Южной Кореи достигло 10 780. При этом, как отмечает центр, число ежедневно выявляемых зараженных удерживается на уровне меньше 20 человек в течение 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Южной Корее возобновят свою работу музеи и библиотеки. Таким образом в стране постепенно повседневная жизнь возвращается в привычное русло.

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