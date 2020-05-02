Ухань, Китай, , 05:27 — REGNUM В китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в провинции, которая ранее считалась эпицентром эпидемии нового коронавируса в стране, не выявлено новых случаев заболевания опасной инфекцией.

Кроме того, в регионе не числится ни одного больного COVID-19, который бы лечился в клиниках страны. Как сообщало РЕГУМ, всего 43 человека излечились от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки и еще один заболевший был выявлен в стране.

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