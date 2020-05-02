Пекин, , 05:23 — REGNUM Госпитали Китая покинули 43 человека, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 77 685 человек переболели COVID-19 в Китае за все время эпидемии. Все они благополучно покинули больницы. Всего 82 875 человек заразились инфекцией в Китае, включая 4633 человек, погибших от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае был выявлен всего один новый случай заболевания COVID-19, что говорит о серьезных успехах страны на поприще борьбы с инфекцией.

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