Пекин, , 05:19 — REGNUM Ни одного крупного происшествия не выявлено в Китае аз первый день майских праздников, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, такая ситуация стала возможной благодаря общенациональной кампании по борьбе с пожарами и прочими рисками. Всего по стране 3560 пожарных машин и 18 тыс. пожарных были задействованы в разрешении 1600 пожарных и экстренных задач по всей стране за 1 мая.

Всего 180 человек было спасено и еще 400 человек было эвакуировано за первый день майских праздников, отметили в министерстве.