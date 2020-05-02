Абуджа, , 05:16 — REGNUM Новых 238 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Нигерии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба нигерийского центра по предотвращению заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Нигерии выросло до 2170. Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Нигерии вылечился 351 человек. От болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 68 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нигерии объявили об открытии госучреждений и банков с 4 мая. Эта мера является первой частью поэтапного ослабления карантинных ограничений в стране.

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