Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Ассоциация американских авиакомпаний Airlines for America предложила измерять температуру тела у пассажиров прямо в аэропортах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эта мера должна помочь в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Также предполагается, что это обезопасит пассажиров от возможности заражения на борту самолета. Пока официальных подтверждений этой информации не поступало, однако источники утверждают, что инициативу уже рассматривает Управление транспортной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что пассажиров международных рейсов, вылетающих в Соединенные Штаты, будут проверять на наличие коронавирусной инфекции в аэропорту вылета. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности перелетов.

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