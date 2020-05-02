Пекин, , 05:06 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый случай заболевания COVID-19, сообщает 2 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще у двоих человек имеется подозрение на заболевание. Оба человека являются гражданами Китая, приехавшими из-за рубежа.

Ни одного случая гибели людей от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не выявлено в Китае. Как сообщало ИА REGNUM, всего 131 человек заболел COVID-19 в Кита за апрель.