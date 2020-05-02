Хух-Хото, Китай, , 04:57 — REGNUM Два лесных пожара разгорелись в горах Большой Хинган во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Один из пожаров был зафиксирован в природном заповеднике Эргунь. На место была немедленно направлена пожарная бригада лесных рейнджеров гор Большой Хинган, а также 150 пожарных.

В настоящее время 300 пожарных борются с огнем в указанной местности. Напомним, что ранее лесной пожар был зафиксирован недалеко от китайского города Циндао. Его удалось ликвидировать.