Нью-Дели, , 05:06 — REGNUM Вывозной рейс «Аэрофлота» 2 мая вылетел по маршруту Нью-Дели — Санкт-Петербург — Москва с 273 пассажирами на борту. Об этом заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Фёдоров сообщил журналистам.

По данным посольства, этим рейсом из Индии эвакуируются 270 граждан России и по одному гражданину Белоруссии, Молдавии и Индии (последний является мужем русской).

По словам Фёдорова, многим российским гражданам пришлось оказывать поддержку в течение месяца, включая финансовую, позволившую 130 человек бесплатно поселить и кормить в отеле и питались.

Фёдоров отметил особое содействие в организации рейса со стороны МИД Индии и генерального директората гражданской авиации. Представительства российских компаний в Индии — Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, Ростеха, РСК МиГ, РЖД Интернэшнл и Росатома — выделили значительную финансовую помощь.

Перед вылетом из международного аэропорта им. Индиры Ганди всех пассажиров накормили горячим ужином.

По данным посольства, всего из Индии были вывезены 2 284 человека. В стране ещё остаются 3 609 желающих вернуться на родину граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Индии продляется на две недели режим изоляции из-за коронавируса.

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