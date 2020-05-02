Пекин, , 04:23 — REGNUM Всего 131 внутренний случай заболевания COVID-19 был выявлен на материковой части Китая за апрель, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Кластерная инфекций была выявлена в провинции Хэйлунцзян за это время. На этот регион приходится более 60% от общего числа случаев заболевания, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Ми Фэн.

Кроме того, за прошедший месяц было выявлено по всей стране 864 случая заболевания «импортным» COVID-19 среди приезжих в Китай из других стран. По словам Ми, более 1000 человек было выписано из больниц страны по выздоровлению.