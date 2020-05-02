Циндао, Китай, , 04:18 — REGNUM Китайский авианосец «Ляонин» вернулся в порт города Циндао провинции Шаньдун на северо-востоке Китая по завершению рядовых учений, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Авианосец провел в море около месяца, проводя постоянно учения. Учения проводятся в рамка ежегодного плана учений, одобренного Министерством обороны КНР. В частности, проводилась отработка действий в сложных ситуациях на море, сообщили в ведомстве.

Целью учений являлась отработка действий в реальных условиях на море с использованием авиационной мощи страны во имя усиления боеспособности военно-морского флота страны.