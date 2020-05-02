Ухань, Китай, , 04:12 — REGNUM Китайская провинция Хубэй понизила уровень коронавирусной угрозы, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили власти региона, уровень угрозы в провинции был снижен с высшего да второго уровня опасности. Действие нового режима начинается со 2 мая текущего года, если верить официальным данным.

Напомним, что ранее уровень эпидемиологической угрозы, введенный в связи с эпидемией нового коронавируса, был понижен в провинции Хэбэй, а также городах центрального подчинения Пекине и Тяньцзине.