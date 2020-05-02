Пекин, , 04:01 — REGNUM Береговая охрана Китая раскрыла 470 дел, связанных с морским песком, и задержала 4093 подозреваемых с 2019 года, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 528 суден с 4,35 млн тонн морского песка на борту было задержано и конфисковано в Китае с 2019 года, говорится в сообщении береговой охраны КНР. Кроме того, была создана специальная группа по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с морским песком. В частности, они занимаются борьбой с незаконной добычей и продажей песка.

Морской песок является важнейшим морским ресурсом Китая. При этом, нехватка этого ресурса вредит побережным зонам Китая, а также геологической структуре береговых зон страны. Этот ресурс используется в строительстве.