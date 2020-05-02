Сиань, Китай, , 03:55 — REGNUM Целый ряд туристических достопримечательностей подготовились к майским праздникам на северо-востоке Китая, всячески завлекая туристов, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Бронирование билетов онлайн на посещение Мавзолея императора Цинь Шихуанди в столице провинции Шэньси городе Сиане на северо-востоке Китая набирает популярность. И тем не менее, общее число посетителей ограничено 8000 человек в день.

Исторический музей Шэньси может принимать индивидуальных туристов исключительно после онлайн-регистрации, а общее число гостей не может превышать 2000 человек в день. При этом, гости должны бронировать билеты не менее, чем за два дня до посещения музея.