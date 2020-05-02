Мехико, , 03:53 — REGNUM 20 739 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Мексике, сообщил главный эпидемиолог мексиканского министерства здравоохранения Хосе Луис Аломия 1 мая в ходе пресс-конференции.

За сутки данный показатель увеличился на 1 515. Число активных случаев заражения (выявленных за последние две недели) составило 6 390. Кроме того, за истекшие 24 часа выросло и количество летальных исходов от заболевания COVID-19 — на 113. Всего с начала эпидемии в Мексике от этой болезни скончалось 1 972 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля заместитель главы министерства здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что страна вступает в третью фазу эпидемии коронавируса, в рамках которой наблюдается быстрый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом при невозможности отследить их источник.

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