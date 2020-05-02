Пекин, , 03:50 — REGNUM Число пользователей системы электронного правительства в Китае достигло 694 млн человек в марте, что ан 76,3% больше, чем в конце 2018 года, сообщает 1 мая агентство Синьхуа.

Число пользователей новой услуги достигло 76,8% от общего числа пользователей сети интернет в Китае. Создание цифрового правительства было ускорено в Китае с 2019 года. Особенно на этом поприще выделились провинции Чжэцзян, Гуандун и Шаньдун.

Напомним, что Китай создает интегрированную систему онлайн-правительства, которая была запущена в тестовом режиме в ноябре 2019 года. Она призвана упростить гражданам страны доступ к онлайн-услугам, а также повысить уровень связи между властями и народом.