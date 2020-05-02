Пекин, , 03:44 — REGNUM Парки Пекина ограничат число туристов на более чем 30% от обычного максимума на время майских праздников в стране из-за эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Заместитель директора Пекинского бюро садоводства и озеленения Гао Давэй заявил, что все парки города также продолжат сохранять режим борьбы с эпидемией, в связи с чем будут ограничены все массовые мероприятия.

Во избежание массового собрания людей, муниципальное руководство намерено принять ряд мер. В частности, все желающие посетить парки должны покупать билеты по интернету в период с 1 по 5 мая. При этом, Пекин понизил уровень эпидемиологической угрозы с высшего первого до второго.