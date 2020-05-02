Пекин, , 03:39 — REGNUM Министерство здравоохранения КНР призвало туристов избегать больших скоплений людей во время майских праздников, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн сделал соответствующие заявления во время пресс-конференции в Пекине. Люди, которые намерены с 1 по 5 мая посетить те или иные туристические места, должны соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров, а также избегать большой скученности людей.

Если же у них появились симптомы вроде лихорадки, усталости или сухого кашля, люди должны обратиться за медицинской помощью немедленно. Майские праздники являются первыми массовыми мероприятиями в Китае после начала эпидемии нового коронавируса.