Оттава, , 03:44 — REGNUM В Канаде за последние сутки выявили 1 825 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 мая сообщает министерство здравоохранения страны.

С учётом последних данных ведомства, всего в Канаде число заражённых коронавирусом достигло 55 061 человек. В списках умерших с COVID-19 числится 3 391 человека.

Отметим, что по данным сайта Университета Джонса Хопкинса на 03:25 мск 2 мая, в Канаде заражены коронавирусом 56 338 человек, умерли 3 537 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде на 1 мая всего было заражено коронавирусом 53 657 человек, а в списках умерших от COVID-19 числилось 3 223 человека.

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