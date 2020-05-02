Париж, , 03:22 — REGNUM Француженка Элен Лефевр, которая заболела COVID-19, смогла излечиться, являясь долгожительницей — возраст женщины 106 лет, сообщает газета Le Parisien.

Лефевр живет в доме престарелых в парижском департаменте Ивелин. Заболевание COVID-19 было выявлено у нее 15 апреля. При этом женщину не стали госпитализировать и она перенесла болезнь в своей комнате, несмотря на слабость и высокую температуру.

В настоящий момент состояние здоровья долгожительницы не вызывает беспокойства. Отмечается, что, когда Лефевр было 5 лет, в мире вспыхнула пандемия «испанки», от которой скончалось от 20 до 50 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что в Бразилии после заболевания COVID-19 выздоровел 99-летний ветеран Второй мировой войны Эрнандо Армелиндо Пивета.

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