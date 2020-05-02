Сан-Диего, США, , 03:12 — REGNUM Число заражённых коронавирусом нового типа на борту эсминца ВМС США USS Kidd достигло не менее 95 человек. Об этом 1 мая сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что в настоящее время эсминец находится на карантине в порту Сан-Диего. Всего экипаж корабля насчитывает 330 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом нового типа на борту эсминца ВМС США USS Kidd достигло 64 человек. По состоянию на 24 апреля, эсминец выполнял боевую задачу по борьбе с наркотрафиком в Карибском море.

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