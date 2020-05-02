Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM В Нью-Йорке с 4 мая пациентов с коронавирусной инфекцией перестанет принимать полевой госпиталь, организованный в Центральном парке. Об этом 1 мая сообщает телекомпания CNN.

По словам представителя организации Samaritan's Purse, которая в сотрудничестве с сетью городских больниц Mount Sinai организовала работу данного госпиталя, партнёры договорились прекратить приём новых пациентов в полевом госпитале с 4 мая. При этом ещё «приблизительно две недели» его медицинский персонал продолжит работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке за минувшие сутки выявлено 2 637 новых случаев заражения коронавирусом, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 202 пациента.

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