Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Число летальных случаев COVID-19 в США может составить около 100 тысяч, что значительно выше ранее прогнозируемого количества, заявил американский президент Дональд Трамп 1 мая на встрече с журналистами.

Ранее Трамп заявлял, что в США от данной болезни погибнет примерно 60 — 65 тысяч человек.

По словам президента, государству удалось выровнять кривую новых случаев заражения коронавирусом, а также улучшить работу системы здравоохранения. Он подчеркнул, что цифра в 100 тысяч все равно ужасает. Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что распространение инфекции «необходимо было остановить в самом начале».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Дональд Трамп заявил, что коронавирус проник в США из-за действий Китая, который или не захотел, или не смог справиться с распространением инфекции в начале вспышки.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США заказали еще 100 тысяч мешков для трупов — WSJ