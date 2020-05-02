Богота, 2 мая 2020, 01:28 — REGNUM Кредит в $10,8 млрд на «предотвращение кризиса», вызванного пандемией нового коронавируса, будет выделен Колумбии Международным валютным фондом (МВФ), 1 мая сообщается на сайте организации.
Средства будут предоставлены на два года и призваны, кроме улучшения ситуации с коронавирусом, помочь государству снизить внешние риски и справиться с потоком мигрантов.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Колумбия вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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