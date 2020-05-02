Кито, , 01:15 — REGNUM Существенное замедление распространения коронавируса фиксируется в Эквадоре, заявил президент республики Ленин Морено в ходе обращения к гражданам, которое 1 мая транслировалось на его странице в Twitter.

По словам главы государства, наиболее благоприятная ситуация сложилась в провинции Гуаяс. Число новых случаев в регионе упало на 94%. Морено отметил, что резко сократилось и количество экстренных обращений в медицинские учреждения: с 11 487 случаев в середине марта до 1459 в настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ленин Морено заявил, что с 4 мая в Эквадоре будут ослаблены некоторые карантинные меры.

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