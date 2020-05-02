Найроби, , 01:03 — REGNUM Новых 15 случаев заражения коронавирусом нового типа выявили в Кении за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба кенийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 411. Отмечается, что за прошедшие сутки в Кении провели 1434 теста на выявление инфекции. Из новых пациентов 11 проживают в городе Момбаса.

Также с начала пандемии от коронавирусной инфекции в Кении излечились 150 человек. Жертвами осложнений COVID-19 стал 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля кенийский медицинский исследовательский институт исчерпал запасы комплектов для проведения тестов на выявление коронавируса нового типа. Директор института заявил, что им необходимо около $7,3 млн на пополнение запасов.

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