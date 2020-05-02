Приштина, , 00:36 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово вечером 1 мая сообщили, что за последние сутки в результате обследования 221 образцов было выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 27 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, это уже пятый день подряд, когда число выздоровевших превышает число новых случаев заражения.

Всего в Косово выявлено 813 случаев заражения коронавирусом. 298 пациентов уже здоровы. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 22 жителя Косово.

4 мая будут смягчены действующие до настоящего момента в Косово строгие меры по ограничению экономической активности и свободы передвижения граждан.

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