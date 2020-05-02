Москва, , 00:04 — REGNUM Около 200 российских граждан смогут вылететь из Лос-Анджелеса в Москву рейсом «Аэрофлота», который должен отправиться 4 мая, сообщил 1 мая посол России в США Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook.

Этот авиарейс запланирован в расчёте на граждан России, которые остаются на западном побережье США и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться на Родину.

«На западном побережье (США) остается много сограждан, которые из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой. Вот почему на этот раз было принято решение отправить соотечественников Аэрофлотом из этого города», — пояснил Антонов.

Из-за целого ряда действующих карантинных ограничений этот авиарейс сможет забрать только жителей Москвы, Московской, Ленинградской, Брянской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, а также Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, по статистике ВОЗ, в мире на 1 мая выявлено свыше 3,1 млн заражённых коронавирусом, в списках погибших — свыше 224 тыс. человек.

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