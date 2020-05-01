Берлин, , 23:58 — REGNUM Тысячи человек приняли участие в демонстрациях и шествиях в честь праздника 1 мая в Берлине. Об этом 1 мая сообщил телеканал RBB.

Всего в столице Германии было запланировано 20 мероприятий. Граждане, собравшиеся под эгидой различных профсоюзов, требуют улучшения условий труда, в частности, введения минимального размера оплаты труда, единого для всех стран ЕС.

Безопасность на улицах города обеспечивают около 5,5 тыс. сотрудников полиции. На помощь полицейским Берлина мобилизованы их коллеги из других федеральных земель.

У властей есть опасения, что демонстрации могут перерасти в беспорядки и противостояние с полицией с выходом на улицу левых радикалов. Эпицентром беспорядков, по опыту прошлых лет, могут стать берлинские районы Кройцберг и Фридрихсхайн. Первые беспорядки, спровоцированные левыми радикалами, произошли там в 1987 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке провести незаконную акцию протеста велосипедистами в Берлине.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлинские велосипедисты попали в руки полиции