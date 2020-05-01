Бразилиа, , 23:44 — REGNUM Количество заражённых коронавирусом превысило в Бразилии 91 тыс. человек, сообщает 1 мая минздрав страны.

По данным ведомства, с учётом выявленных за последние сутки 6 209 заражённых, в Бразилии инфицированы SARS-CoV-2 91 589 человек.

Кроме того, указано, что за истекшие 24 часа в стране погибло от COVID-19 428 человек, а всего погибших от вызванных коронавирусом заболеваний насчитывается 6 329.

Выздоровевшими признаны более 38 тыс. пациентов бразильских больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, по статистике ВОЗ, в мире выявлено свыше 3,1 млн заражённых коронавирусом, в списках погибших — свыше 224 тыс. человек.

Читайте развитие сюжета: Венесуэла обвинила Болсонару в способствовании распространению коронавируса