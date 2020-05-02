Скопье, , 00:01 — REGNUM 1 мая в министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что по результатам обследования 362 образцов Институт общественного здравоохранения признал ещё 69 граждан страны излечившимися от COVID-19. Победу над коронавирусом одержали уже 807 македонцев. Также было выявлено 29 новых случаев заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё четыре человека — общее число случаев заражения коронавирусом с летальным исходом в стране увеличилось до 81.

Всего на территории страны зафиксировано 1494 случая заражения.

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