Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен перед запуском космического корабля Crew Dragon компании SpaceX пройдут карантин, который может начаться 16 мая. Об этом 1 мая сообщил на брифинге заместитель руководителя программы пилотируемых коммерческих полетов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

«Ситуация с коронавирусом сохраняется уже на протяжении нескольких месяцев, и мы предпринимаем меры для того, чтобы обезопасить экипаж. Старт намечен на 27 мая, а карантин для членов экипажа начнется, вероятно, 16 мая», — отметил Стич.

Он подчеркнул, что на данный момент астронавты осуществляют подготовку к полету в дистанционном режиме, а все специалисты, которые контактируют с ними, используют индивидуальные защитные средства.

Напомним, ранее в пресс-службе американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что первый испытательный полёт пилотируемого космического корабля Crew Dragon с экипажем на борту назначен на 27 мая. Данный полёт к Международной космической станции (МКС) станет финальным испытанием перед сертификацией Crew Dragon для осуществления регулярных запусков.

Читайте также: В США назначили дату первого запуска корабля Crew Dragon с экипажем

Как сообщало ИА REGNUM, корабль Crew Dragon разработан частной американской компанией SpaceX по контракту с NASA. Предыдущий испытательный запуск этого корабля, проходивший в беспилотном режиме, состоялся в марте 2019 года. Тогда Crew Dragon успешно состыковался с МКС и вернулся на Землю.

Читайте ранее в этом сюжете: NASA планирует купить место на «Союзе» для доставки астронавтов на МКС