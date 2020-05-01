Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Организация объединённых наций (ООН) планирует собрать $69 млн для оказания помощи Украине в борьбе с коронавирусом. Об этом 1 мая сообщил журналистам в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик заявил, что ООН и её гуманитарные партнёры доставляют на Украину защитную одежду и тесты для определения заражения коронавирусом. План по борьбе с COVID-19 в стране, включая зоны военного конфликта, рассчитан на $69 млн, которые нужно собрать до конца текущего года, чтобы оказать помощь двум млн человек.

Представитель генсека ООН отметил, что доступ для гуманитарных конвоев в зону военного конфликта ограничен и призвал дать свободный доступ в эти районы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине в связи с угрозой распространения коронавируса закрыт доступ для граждан к побережью Чёрного и Азовского морей на период майских праздников. За прошедшие сутки число подтверждённых случаев SARS-CoV2 на Украине возросло на 455 и составило 10 861 случай.

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