Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Студия Unknown Worlds Entertainment выпустила обновление для игры Subnautica: Below Zero, которое принесло с собой изменения сюжета, новые механики, предметы и новых существ. Публикация с его описанием была размещена 1 мая на странице проекта в Steam.

В рамках новой истории приключения протагониста начинаются не на базе (как было ранее), а в момент аварийной посадки, как и в первой Subnautica. Разработчики выложили в сеть небольшое видео, в котором геймеры могут видеть часть нового начального ролика и изменения, которые сделают планету 4546B ещё более негостеприимной.

Subnautica: Below Zero вышла в ранний доступ в Steam 30 января 2019 года. Игра представляет собой приключенческий симулятор выживания на водной планете, населённой различными видами существ.

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