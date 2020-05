Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Из каталога подписочного сервиса Xbox Game Pass вскоре пропадут несколько популярных видеоигр. Об этом 1 мая сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что изменения коснутся не владельцев ПК, а обладателей Xbox One. Из списка библиотеки скоро выпадут такие известные игры, как Grand Theft Auto V, Wolfenstein II: The New Colossus, DOOM 2016, Mega Man Legacy Collection 2, Black Desert, The Banner Saga, The Lego Ninjago Movie Video Game и Metal Gear Survive.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн. Стоит отметить, что вариант сервиса для пользователей ПК пока что находится на этапе бета-тестирования.

