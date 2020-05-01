Иерусалим, , 22:36 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались. Об этом 1 мая сообщили в министерство здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что с учетом вновь выявленных зараженных общее число случаев коронавирусной инфекции достигло 16 101, жертвами болезни стали 225 человек.

За сутки из израильских больниц по выздоровлению выписано 398 человек, общее количество излечившихся от COVID-19 пациентов составило 9 156.

В минздраве Израиля подчеркнули, что наблюдается положительная динамика по снижению числа больных — до 6 720 человек. Также уменьшилось число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, до 103, из которых 83 госпитализированных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Израиле от последствий заболевания COVID-19 в стране скончался один пациент за сутки, было выявлено 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Число скончавшихся от COVID-19 в Израиле возросло до 223 человек