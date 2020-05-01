Оттава, , 21:53 — REGNUM Снятие ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса, начали с 1 мая в двух провинциях Канады. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба правительств регионов.

Первыми начали снятие карантинных мер провинции Альберта и Остров Принца Эдуарда. На Острове Принца Эдуарда с 1 мая разрешается гулять в парках, ловить рыбу, играть в гольф и можно собираться в группы не более пяти человек. Открывается ряд учреждений по оказанию медицинских услуг, такие как стоматологические клиники. Могут возобновить приём пациентов окулисты, ортопеды и физиотерапевты. В Альберте открылись парки, разрешены катание на лодках и игра в гольф.

Стратегию по постепенному снятию ограничений по коронавирусу подготовили десять канадских провинций. В Квебеке, Манитобе и Саскачеване первые ограничения будут сняты с 4 мая, власти Ньюфаундленда и Лабрадора запланировали смягчение ограничительных мер с 11 мая. Властями Британской Колумбии, Новой Шотландии и Онтарио уже подготовлены дорожные карты, однако срок смягчения карантинных мер пока не назывался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Канаде за последние сутки было выявлено более 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждено 53 657 случаев заражения коронавирусом, а в списках умерших от COVID-19 числится 3223 человека.

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