Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Количество людей, заражённых коронавирусом, перевалило в мире через отметку в 3,3 млн, сообщает 1 мая сайт Университета Джонса Хопкинса.

Университет калькулирует данные федеральных и местных властей США, зарубежных СМИ и других источников информации.

На основании этих данных сотрудники Университета Джонса Хопкинса заявили, что на 1 мая в мире заражены коронавирусом 3 303 296 человек, умерли 235 290 из числа зараженных, а 1 039 588 человек признаны выздоровевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, самым крупным очагом пандемии коронавируса являются США, где число зараженных превысило 1 млн человек.

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