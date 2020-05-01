Дублин, , 21:48 — REGNUM В Ирландии с 18 мая начнется поэтапное снятие ограничительных мер, введенных в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом 1 мая сообщил в своем обращении к населению страны вице-премьер Лео Варадкар.

«Восемнадцатого мая Ирландия начнет открываться», — заявил глава ирландского правительства.

Он также сообщил, что выход из карантинного режима будет постепенным. Первый этап смягчения ограничительных мер будет распространяться на некоторые магазины, гражданам страны будет разрешено заниматься определенными видами спорта, а также можно будет встречаться небольшими группами.

Варадкар отметил, что ирландцам уже на следующей неделе можно будет заниматься спортивными упражнениями в радиусе пяти километров от дома, вместо введенного ранее ограничения в два километра.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 1 мая в Ирландии зарегистрировано 20 612 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности от инфекции скончались 1232 человека. За последние сутки в стране выявили 359 зараженных коронавирусом, скончались 42 пациента.

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