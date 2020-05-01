Москва, , 21:25 — REGNUM Около 2,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях Российской Федерации. Об этом 1 мая сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

В результате сплошного тестирования на коронавирусную инфекцию в ВС РФ выявлено 1099 военнослужащих с положительным результатом анализа на SARS-CoV-2. Кроме того, в довузовских учебных заведениях коронавирус выявлен у 209 преподавателей и воспитанников. В военных вузах коронавирусная инфекция подтверждена у 1174 человек, ещё 313 случаев выявлено среди гражданского персонала.

Из общего числа заражённых выздоровели 150 человек, трое военнослужащих находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в состоянии средней тяжести находятся 12 человек. Все остальные военнослужащие переносят заболевание в бессимптомной форме.

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