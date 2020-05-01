Кигали, , 21:09 — REGNUM Правительство Руанды приняло решение о частичном снятии карантинных мер в стране, 1 мая сообщает портал The East African.

По итогам заседания правительства и президента Поля Кагаме было принято решение, что с 4 мая в стране будет возобновлена работа строительных фирм, частично возобновлена работа рынков и государственных компаний.

Проведение массовых мероприятий в стране останется под запретом, также пока не откроются школы, предприятия общественного питания и развлекательные заведения. Комендантский час будет длиться с 20:00 до 5:00.

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