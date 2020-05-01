Морони, , 21:03 — REGNUM Медики Коморских островов подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране, 1 мая сообщает Africa CDC.

Известно, что COVID-19 выявлен у 50-летнего жителя островов, который был доставлен в больницу 23 апреля. Ранее он контактировал с туристом из Франции.

Коморские острова начали ограничивать авиасообщение и закрывать границы практически сразу после начала глобальной эпидемии COVID-19.

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